Какую цыфру надо поставить в пустую клетку,чтобы запись была верной: 4,( )4=4,6 ( округ??ение чисел)
Математика
Какую цыфру надо поставить в пустую клетку,чтобы запись была верной: 4,( )4=4,6 ( округ??ение чисел)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно поставить цифру 6т.к. после нее будет 4 то округлиться до 6 если после цифры 1 или2 или3 или4 .то число не увеличивается если 5 или6 или7 или8 или9 точисло увеличивается на 1(32,61-32.6 32.62-32.6 32.63-32.6 32.64-32.6 32.65-32.7 32,6(8)-32.7 32.65-32.7 32.66-32.7 32.68-32.7
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