ЗАДАНИЕ -ЕГЭ! Нужно найти проблемы в тексте (2-3 хотя бы) и найти аргументы из литера??уры (2 произведения к каждой проблеме). Сочинение писать не нужно Пожалуйста, не пишите только какой-нибудь бред) Сижу и думаю: надо же, а в...

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ЗАДАНИЕ -ЕГЭ! Нужно найти проблемы в тексте (2-3 хотя бы) и найти аргументы из литера??уры (2 произведения к каждой проблеме). Сочинение писать не нужно Пожалуйста, не пишите только какой-нибудь бред) Сижу и думаю: надо же, а ведь Пушкин жил и ничего о постимрессионистах не знал. А я знаю. Вот я какой умный. Только вот почему-то Пушкин – он, а не я. Знания необычайно вредны, если являются самоцелью. То есть стремление знать как можно больше – оно ошибочно и губительно. Вот я, например, знаю, как звали коня Александра Македонского. Буцефал. Или не знаю, как звали коня Александра Македонского. И что? Я стал хуже, глупее? Да нет, я просто не знаю того, без чего я могу прожить. Вся система демократии, даже и социализма, не говоря о капитализме, выработала тип отношения к человеку, много знающему, как к образцу для подражания. Но заметим, что много знающие, так называемые ходячие энциклопедии, никогда не были умными. Это как знающий множество анекдотов и хохмочек, такой человек обычно пустой. Прогресс в науке, технике, свершения в культуре двигают люди целеустремленные. Постороннего, мешающего знать им не надо, даже вредно. Толстой был поражен, когда выяснилось, что скульптор (естественно, талантливый, другого бы классик не подпустил) ничего у него не читал. Более того, просто забыл в Ясной Поляне подаренные ему книги. А зачем? Быть пропагандистом идей Толстого в задачи скульптора не входило, ему были более интересны надбровные дуги великого старца. Также не нужно особой широты знаний изобретателям техники. Как ни повторяй, что Эйнштейну много дали Достоевский и скрипка, я как-то не соображу, в чем величие Эйнштейна. Простоты не хватает для понимания. В чем гениальность? А вот, например, мобильный телефон,сотовая связь – это, конечно, гениальное изобретение. Я стою на палубе судна среди Средиземного моря и говорю с женой, которая едет из Москвы во Владимир. Но вот я иду по улице и слышу, как милая курящая дама матом кого-то поливает по этому самому мобильнику. Или того смешнее: идет мужчина среди толпы и кричит собеседнику в сотовый: «Этот Борис Львович такой мерзавец, такой подлец, свет такого не видывал. Но это между нами, понял? Строго между нами…». Ни обилие знаний, ни открытия науки, ни свершения техники не делают человека лучше. В этом суть. Печать, радио, особенно стеклянное бельмо телевизора круглосуточно поощряют погоню за знаниями. Все игры на слова, на события, даты, на что угодно оплачиваются, подстегивая гонку за лошадью по кличке Буцефал. Знаешь – и ты в чести.

Автор: Гость