На грядки собрали 120ц а на второй грядки собрали в 300 раз больше во сколько ц собрали на второй грядки ?

Математика

На грядки собрали 120ц а на второй грядки собрали в 300 раз больше во сколько ц собрали на второй грядки ?

Автор: Гость