На грядки собрали 120ц а на второй грядки собрали в 300 раз больше во сколько ц собрали на второй грядки ?
Математика
На грядки собрали 120ц а на второй грядки собрали в 300 раз больше во сколько ц собрали на второй грядки ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120+300=420 2)420:120=3(ост60)
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