Помогите найти части речи в предложении:В прошлом году дед рассказывал мне ,что леса Пермского края славятся обилием грибов.

Русский язык
Помогите найти части речи в предложении:В прошлом году дед рассказывал мне ,что леса Пермского края славятся обилием грибов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В - предлог прошлом - прилагательное году - сущ. дед - сущ. рассказывал - глагол мне - местоимение что - союз леса- сущ. Пермского - прилагательное  края - сущ. славятся - глагол обилием - сущ грибов - сущ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 целых 1/4*(-2 целых 2/3) + 4/5* 2 целых 11/12-1 целая 1/6 / 21/23
Ответить
Другие предметы
Какая есть рифма к слову "дата"
Ответить
История
Как называется гора , которая совсем не видна на картине Карла Брюллова , но хорошо видна на фотографии , сделанной из Неаполя.
Ответить
Математика
На грядки собрали 120ц а на второй грядки собрали в 300 раз больше во сколько ц собрали на второй грядки ?
Ответить
Окружающий мир
Интересные факты про наши органы чувст
Ответить