Помогите найти части речи в предложении:В прошлом году дед рассказывал мне ,что леса Пермского края славятся обилием грибов.

Русский язык

Помогите найти части речи в предложении:В прошлом году дед рассказывал мне ,что леса Пермского края славятся обилием грибов.

Автор: Гость