Помогите найти части речи в предложении:В прошлом году дед рассказывал мне ,что леса Пермского края славятся обилием грибов.
Русский язык
Помогите найти части речи в предложении:В прошлом году дед рассказывал мне ,что леса Пермского края славятся обилием грибов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В - предлог прошлом - прилагательное году - сущ. дед - сущ. рассказывал - глагол мне - местоимение что - союз леса- сущ. Пермского - прилагательное края - сущ. славятся - глагол обилием - сущ грибов - сущ.
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