1 целых 1/4*(-2 целых 2/3) + 4/5* 2 целых 11/12-1 целая 1/6 / 21/23
Математика
1 целых 1/4*(-2 целых 2/3) + 4/5* 2 целых 11/12-1 целая 1/6 / 21/23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/4×(-2 2/3)+4/5×2 11/12-1 1/6÷21/23 1) 1 1/4×(-2 2/3)=-5/4×8/2=-5 2) 4/5×2 11/12=4/5×35/12=7/3 3) 1 1/6÷21/23= 7/6÷21/23=23/18 4) -5+7/3=8/3 5) 8/3-23/18=25/18=1 7/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
Как называется гора , которая совсем не видна на картине Карла Брюллова , но хорошо видна на фотографии , сделанной из Неаполя.
Математика
На грядки собрали 120ц а на второй грядки собрали в 300 раз больше во сколько ц собрали на второй грядки ?
Окружающий мир