Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Зовут, ползет, вьют, ведут,шуршит,летят,грызет,трещит,пищат,зовешь,снуют,пронесет,сохранит,спасет,ползем,вьешь,молчи,лежит.
Русский язык
Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Зовут, ползет, вьют, ведут,шуршит,летят,грызет,трещит,пищат,зовешь,снуют,пронесет,сохранит,спасет,ползем,вьешь,молчи,лежит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.мн.число первое лицо настоящее время 2.ед.число первое лицо настоящее время 3.настоящее время 3 лицо мн.число 4.настоящее время 3 лицо мн.число 5.настоящее время 3 лицо ед.число 6.настоящее время 3 лицо мн.число 7.настоящее время 3 лицо ед.число 8.настоящее время 3 лицо ед.число. 9.настоящее время 3 лицо мн. число 10.настоящее время 2 лицо ед.число 11.настоящее время 3 лицо мн.число 12. будущее время 2 лицо ед.число 13.будущее время 3 лицо ед.число 14.будущее время 3 лицо ед.число 15.настоящее время 3 лицо мн.число 16.настоящее время 2 лицо ед.лицо 17.настоящее время 2 лицо ед.число 18.настоящее время 3 лицо ед.число. .
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