Буын үндестігінің терминдік балама атауын белгіленіз: а. синтаксис б. лексикол??гия с. морфология д. сингармонизм е. фонетика

Қазақ тiлi

Буын үндестігінің терминдік балама атауын белгіленіз: а. синтаксис б. лексикол??гия с. морфология д. сингармонизм е. фонетика

Автор: Гость