Мяч брошен вертикально вверх с балкона вертикально вверх с балкона, находящегося на высоте h=18,2 м, со скоростью V0=6 м/с. Через какое время он окажется на уровне точки бросания? Сколько времени после этого он ещё будет падать...
Физика
Мяч брошен вертикально вверх с балкона вертикально вверх с балкона, находящегося на высоте h=18,2 м, со скоростью V0=6 м/с. Через какое время он окажется на уровне точки бросания? Сколько времени после этого он ещё будет падать? С какой скоростью приземлится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдём время, через которое скорость обратится в нуль t1=V0/g=6/10=0,6с; через это время тело будет в наивысшей точке Hmax=V0*t1-g*t1^2/2=1,8м, чтобы пролететь эти 1,8 нужно будет t2=√2*Hmax/g=0,6с 2) Всего до земли H=18,2+1,8=20м, соответственно всё время будет равно T=√2*H/g=2с 3) V=g*T=10*2=20м/с
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