Мяч брошен вертикально вверх с балкона вертикально вверх с балкона, находящегося на высоте h=18,2 м, со скоростью V0=6 м/с. Через какое время он окажется на уровне точки бросания? Сколько времени после этого он ещё будет падать...

Физика

Мяч брошен вертикально вверх с балкона вертикально вверх с балкона, находящегося на высоте h=18,2 м, со скоростью V0=6 м/с. Через какое время он окажется на уровне точки бросания? Сколько времени после этого он ещё будет падать? С какой скоростью приземлится?

Автор: Гость