Найдите значение выражения -2целых1/4÷(-3/20) срочно надо плиз
Математика
Найдите значение выражения -2целых1/4÷(-3/20) срочно надо плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 2 1/4 : (- 3/20) = - 9/4 : ( - 3/20) = - 9/4 * ( - 20/3) = 15
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