Найдите значение выражения -2целых1/4÷(-3/20) срочно надо плиз

Математика
Найдите значение выражения -2целых1/4÷(-3/20) срочно надо плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 2 1/4  :  (- 3/20) =  - 9/4  :  ( - 3/20) =  - 9/4 * ( - 20/3) =  15
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