6sin(2x-pi/3)cos(3x+pi/3)-3sin(5x+pi/6) упростить выражение
Алгебра
6sin(2x-pi/3)cos(3x+pi/3)-3sin(5x+pi/6) упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*1/2(sin(2x-π/3-3x-π/3)+sin(2x-π/3+3x+π/3))-3sin5xcosπ/6-3cos5xsinπ/6= 3sin(-x-2π/3)+3sin5x-1,5sin5x-1,5cos5x=-3sin(x+2π/3)+1,5sin5x-1,5cos5x= -3sinxcos2π/3-3cosxsin2π/3+1,5sin5x-1,5cos5x=1,5sinx-3√3/2cosx+ +1,5sin5x-1,5cosx=1,5(sinx+sin5x)-3√3/2cosx-1,5cos5x=3sin2xcos6x--3√3/2cosx-1,5cos5x
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