С этих шариков пушистых полетят парашютисты
Окружающий мир
С этих шариков пушистых полетят парашютисты
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Гость:
Я не осень поняла задание но думаю что это парашют
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