ПОМЕРЛА! !! Летели галки сели на палки. По одной сядут галка лишняя. По две сядут палка лишняя. Сколько галочку и сколько палок?
Математика
ПОМЕРЛА! !! Летели галки сели на палки. По одной сядут галка лишняя. По две сядут палка лишняя. Сколько галочку и сколько палок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - галки у - палки х = у + 1 х/2 = у - 1 у + 1 = 2( у -1) у + 1 = 2у - 2 у = 3 - палки х = 4 - галки Ответ 3 палки, 4 галки
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