ПОМЕРЛА! !! Летели галки сели на палки. По одной сядут галка лишняя. По две сядут палка лишняя. Сколько галочку и сколько палок?

Математика

ПОМЕРЛА! !! Летели галки сели на палки. По одной сядут галка лишняя. По две сядут палка лишняя. Сколько галочку и сколько палок?

Автор: Гость