Сделайте упражнение 1
Английский язык
Сделайте упражнение 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Yes, there are. 2. The highest peak of the Carpathian Mountains is Hoverla. 3. The highest peak of the Crimean Mountains is Roman-Kosh. 4. Yea, I have. 5. I went there last summer. 6. Yes, it was. 7. I seen beautiful view.
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