Сколько квадратных метров фанеры понадобится для изготовления куба, если его реб??о равно 60 см?

Физика
Сколько квадратных метров фанеры понадобится для изготовления куба, если его реб??о равно 60 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти полную площадь куба: 0,6м*0,6м*6(кол-во граней)=2,16м^3
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