Сколько квадратных метров фанеры понадобится для изготовления куба, если его реб??о равно 60 см?
Физика
Сколько квадратных метров фанеры понадобится для изготовления куба, если его реб??о равно 60 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти полную площадь куба: 0,6м*0,6м*6(кол-во граней)=2,16м^3
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