В цилиндре под поршнем изобарно охлаждают 0,01м^3 газа от 50°с до 0°с. Каков объем охлажденного газа?

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Т. к. процесс изобарический, то отношение V/T=const т. е. V1/T1=V2/T2; из этого выражения V2=V1*T2/T1, где T1=50+273=323К, а T2=273К; V2=0,01*273/323=0,0085м^3