В цилиндре под поршнем изобарно охлаждают 0,01м^3 газа от 50°с до 0°с. Каков объем охлажденного газа?
Физика
В цилиндре под поршнем изобарно охлаждают 0,01м^3 газа от 50°с до 0°с. Каков объем охлажденного газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. процесс изобарический, то отношение V/T=const т. е. V1/T1=V2/T2; из этого выражения V2=V1*T2/T1, где T1=50+273=323К, а T2=273К; V2=0,01*273/323=0,0085м^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Математика
При делении числа У на Х в неполном частном получается 7,а в остатке 5. Укажите форм??лу функциональной зависимости У на Х. Варианты ответов: а...
Математика
ПОМЕРЛА! !! Летели галки сели на палки. По одной сядут галка лишняя. По две сядут палка лишняя. Сколько галочку и сколько палок?