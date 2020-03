Поставьте прилагательные в сравнительной степени: 1 The mouse is (small)___than the cat. 2 The tiger is (strong)____ than the rabbit. 3 The elephant is (big) ________ than the mouse. 4 The book is (interesting) _______ than...

Английский язык

Поставьте прилагательные в сравнительной степени: 1 The mouse is (small)___than the cat. 2 The tiger is (strong)____ than the rabbit. 3 The elephant is (big) ________ than the mouse. 4 The book is (interesting) _______ than the film. 5 This apple is (good) ____ than that apple. 6 These pens are (bad) ______than those pens.

