Подарок упакован в коробку, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Длина двух сторон грани основания — 9 см и 14 см, длина бокового ребра коробки — 11 см. Определи необходимую длину ленты для упаковки, если для з...

Математика

Подарок упакован в коробку, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Длина двух сторон грани основания — 9 см и 14 см, длина бокового ребра коробки — 11 см. Определи необходимую длину ленты для упаковки, если для завязывания банта уйдет 46 см ленты.

Автор: Гость