Подарок упакован в коробку, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Длина двух сторон грани основания — 9 см и 14 см, длина бокового ребра коробки — 11 см. Определи необходимую длину ленты для упаковки, если для з...
Математика
Подарок упакован в коробку, которая имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Длина двух сторон грани основания — 9 см и 14 см, длина бокового ребра коробки — 11 см. Определи необходимую длину ленты для упаковки, если для завязывания банта уйдет 46 см ленты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одной стороны получится: 9+11+9=29 с другой стороны: 14+11+14=39 Общая длина = 29+39+46=114 см Ответ: 114см или 1м 14см
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