Где сейчас находится часы сделанные Иваном Кулибиным для императрицы
Литература
Где сейчас находится часы сделанные Иваном Кулибиным для императрицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы, сделанные Кулибиным для Екатерины II, хранятся в музее Эрмитаж. Смотрите фото.
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