Помогите! Задали найти пять географических названий Вологодской области во множественном числе
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Помогите! Задали найти пять географических названий Вологодской области во множественном числе
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1)Улица Бурмагиных,г.Вологда 2)Улица Строителей г.Вологда 3)Улица Мелиораторов г.Вологда 4)Улица Металлургов г.Череповец 5)Улица Краснодонцев г.Череповец
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