Прямая пропорциональность задана формулой у=4,8х. Найти сумму значений Х, соответс??вующих значениям у=9,6 ; 14; 4. Варианты ответов: а) 4 б) 6 с) 8 д) 9
Математика
Прямая пропорциональность задана формулой у=4,8х. Найти сумму значений Х, соответс??вующих значениям у=9,6 ; 14; 4. Варианты ответов: а) 4 б) 6 с) 8 д) 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 2)приблизительно 3 3)приблизительно 1 сумма значений x=2+3+1=6 Ответ:6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу: В пачке было 1000 конвертов.За какое наименьшее время почта??ьон сможет отложить 850 конвертов если 1 мин он отсчитывает 10...
Математика
Сумма трех чисел равна 16, сумма первого и третьего -11, сумма второго и третьего-8.на??ди эти числа.
Математика
От поселка до города автобус проезжает 144 км. со средней скоростью 48 км.ч. и делает 2 десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города п...
Другие предметы