Помогите решить задачу: В пачке было 1000 конвертов.За какое наименьшее время почта??ьон сможет отложить 850 конвертов если 1 мин он отсчитывает 100 конвертов
Математика
Помогите решить задачу: В пачке было 1000 конвертов.За какое наименьшее время почта??ьон сможет отложить 850 конвертов если 1 мин он отсчитывает 100 конвертов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1: 1000= 0,001 2) 0,001* 850= 0,85 Ответ:за 1мин 35 сек почтальон может отложить 850 конвертов.
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