Помогите решить задачу: В пачке было 1000 конвертов.За какое наименьшее время почта??ьон сможет отложить 850 конвертов если 1 мин он отсчитывает 100 конвертов

Математика

Помогите решить задачу: В пачке было 1000 конвертов.За какое наименьшее время почта??ьон сможет отложить 850 конвертов если 1 мин он отсчитывает 100 конвертов

Автор: Гость