Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов

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Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
rose (sometimes called the Union rose) is the traditional floral heraldic emblemof England and takes its name and origins from the Tudor dynasty.
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