Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов
Английский язык
Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
rose (sometimes called the Union rose) is the traditional floral heraldic emblemof England and takes its name and origins from the Tudor dynasty.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущен...
Математика
Прямая пропорциональность задана формулой у=4,8х. Найти сумму значений Х, соответс??вующих значениям у=9,6 ; 14; 4. Варианты ответов: а) 4 б) ...
Математика
Помогите решить задачу: В пачке было 1000 конвертов.За какое наименьшее время почта??ьон сможет отложить 850 конвертов если 1 мин он отсчитывает 10...