Помогите решить домашнюю задачу номер 2

Математика
Помогите решить домашнюю задачу номер 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4 12*2+4*2=32 12*4=48
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