Cкольцо на небе звёзд

Биология
Cкольцо на небе звёзд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никто не знает ответа, их очень много, каждый раз по разному.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни: 18*40... 18*4*10.
Ответить
Английский язык
Переведите срочно текст
Ответить
Алгебра
Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом к горизон??у с фиксированной начальной скоростью. Траектория полёта камня в с...
Ответить
Английский язык
Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов
Ответить
Математика
Помогите решить домашнюю задачу номер 2
Ответить