1.Какой закон защищает права потребителя? 2.Каково юридическое значение понятия "??отребитель"? 3.Какое условие, по вашему мнению, является самым важным для защиты прав потребителя?

Гость: Гость:

1) закон о защите прав потребителей. 2) потребитель это физическое лицо или организация потребляющий продукт чьего либо или производства какой либо организаии. 3) чтобы у организации или физического лица производящего товар или услугу были акты предусматривающие защиту прав потребителей.