1.Какой закон защищает права потребителя? 2.Каково юридическое значение понятия "??отребитель"? 3.Какое условие, по вашему мнению, является самым важным для защиты прав потребителя?
Обществознание
1.Какой закон защищает права потребителя? 2.Каково юридическое значение понятия "??отребитель"? 3.Какое условие, по вашему мнению, является самым важным для защиты прав потребителя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) закон о защите прав потребителей. 2) потребитель это физическое лицо или организация потребляющий продукт чьего либо или производства какой либо организаии. 3) чтобы у организации или физического лица производящего товар или услугу были акты предусматривающие защиту прав потребителей.
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