Аист может лететь со скоростью 600м/мин.какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с?записать скорость полёта аиста в разных единицах

Математика

Аист может лететь со скоростью 600м/мин.какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с?записать скорость полёта аиста в разных единицах

Автор: Гость