Аист может лететь со скоростью 600м/мин.какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с?записать скорость полёта аиста в разных единицах
Математика
Аист может лететь со скоростью 600м/мин.какое расстояние он пролетит с этой скоростью за 1 с?записать скорость полёта аиста в разных единицах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 м/с скорость аиста
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