Сочинение на тему:"Напрасна ли смерь Данко?" по произведению Старуха Изергиль

Литература
Сочинение на тему:"Напрасна ли смерь Данко?" по произведению Старуха Изергиль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,напрасна смерть Данко
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