Из пункта А в пункт В выехал легковой автомобиль. Одновременно навстречу ему из пункта В в пункт А выехал грузовик. Через некоторое время они встретились и после этого легковой автомобиль ехал еще 4 часа до пункта В, а грузов...

Алгебра

Из пункта А в пункт В выехал легковой автомобиль. Одновременно навстречу ему из пункта В в пункт А выехал грузовик. Через некоторое время они встретились и после этого легковой автомобиль ехал еще 4 часа до пункта В, а грузовик до А – еще 9 часов. Сколько времени потребовалось бы каждой машине на весь путь, если бы они ехали одним маршрутом и с постоянными скоростями?

Автор: Гость