Из пункта А в пункт В выехал легковой автомобиль. Одновременно навстречу ему из пункта В в пункт А выехал грузовик. Через некоторое время они встретились и после этого легковой автомобиль ехал еще 4 часа до пункта В, а грузов...

Алгебра
Из пункта А в пункт В выехал легковой автомобиль. Одновременно навстречу ему из пункта В в пункт А выехал грузовик. Через некоторое время они встретились и после этого легковой автомобиль ехал еще 4 часа до пункта В, а грузовик до А – еще 9 часов. Сколько времени потребовалось бы каждой машине на весь путь, если бы они ехали одним маршрутом и с постоянными скоростями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомобилю Х+4 грузовику Х+9
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