Из пункта А вышел автобус со скоростью 8 километров в час и через 15 минут догнал пе??ехода
Математика
Из пункта А вышел автобус со скоростью 8 километров в час и через 15 минут догнал пе??ехода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 мин = 12/60 часа = 1/5 часа = 0,2 ч Способ решения 1 1) 40 - 5 = 35 км/ч - скорость сближения автобуса и пешехода 2) 35 * 0,2 = 7 км - расстояние между пунктами А и В Способ решения 2 1) 40 * 0,2 = 8 км - проехал автобус за 12 минут 2) 5 * 0,2 = 1 км - прошел пешеход за 12 минут 3) 8 - 1 = 7 км - расстояние между пунктами А и В
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