В семь одинаковых автобусах 280 мест.Сколько мест в 10 таких автобусах
Математика
В семь одинаковых автобусах 280 мест.Сколько мест в 10 таких автобусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280:7=40 мест в одном автобусе 2)40•10=400 мест в 10 автобусах
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