Придумай клички животных : воробей, собака, корова ,мышка, попугай, кошка, кот.
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Придумай клички животных : воробей, собака, корова ,мышка, попугай, кошка, кот.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воробей Чирик, собака Нюша(Рори, Дружок), мышка Шуня, попугай Кеша(Гоша, Рики), кошка Лоя(Анфиса, Бэтти), кот Лаврентий(Тигра, Феликс)
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