Продолжи ряд: а) 12; 6; 3; 1,5; б)3; 6; 12; 24; в)14; 6; 2; 0; -1; -1,5 г) 3; 5; 9; 17; д)10; 6; 4; 3; е)5; 12; 26; 54; 110; пожалуйста помогите срочно! зарание спасибо :3
Математика
Продолжи ряд: а) 12; 6; 3; 1,5; б)3; 6; 12; 24; в)14; 6; 2; 0; -1; -1,5 г) 3; 5; 9; 17; д)10; 6; 4; 3; е)5; 12; 26; 54; 110; пожалуйста помогите срочно! зарание спасибо :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0,75;0,375 и т.д(каждое предыдущее число делишь на 2) б)48;96;192(каждое предыдущее число умножаешь на 2) в)-1,75;-1,875;-1,9735 г)33;65;129 д)2,5;2,25;2,125 е)222;446;894
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