Продолжи ряд: а) 12; 6; 3; 1,5; б)3; 6; 12; 24; в)14; 6; 2; 0; -1; -1,5 г) 3; 5; 9; 17; д)10; 6; 4; 3; е)5; 12; 26; 54; 110; пожалуйста помогите срочно! зарание спасибо :3

Математика

Продолжи ряд: а) 12; 6; 3; 1,5; б)3; 6; 12; 24; в)14; 6; 2; 0; -1; -1,5 г) 3; 5; 9; 17; д)10; 6; 4; 3; е)5; 12; 26; 54; 110; пожалуйста помогите срочно! зарание спасибо :3

Автор: Гость