У вини пуха было m горшочков меда . Пятачок подарил ему еще 24 горшочкаи они вместе сели n горшочков меда сколько горшочков меда осталось после этого у вини пуха вычислите вырожение если m 56 n 12
Математика
У вини пуха было m горшочков меда . Пятачок подарил ему еще 24 горшочкаи они вместе сели n горшочков меда сколько горшочков меда осталось после этого у вини пуха вычислите вырожение если m 56 n 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+24 -n=? 56+24-12=68
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