Помогите!!! Нужно написать письмо на английском языке отвечая на вопросы про Питер. Прошу! Срочно! Мне не поможет переводчик, т.к там не очень грамотно составляют перевод. Переведите, пожалуйста: двух дней тебе точно не хват...

Английский язык

Помогите!!! Нужно написать письмо на английском языке отвечая на вопросы про Питер. Прошу! Срочно! Мне не поможет переводчик, т.к там не очень грамотно составляют перевод. Переведите, пожалуйста: двух дней тебе точно не хватит для путешествия по Питеру. Чтобы налюбоваться его красотами не хватит и месяца. первым делом посети Иссакиевский собор. Это удивительное место, не пожалеешь. Ну и обязательно рекомедую сходить в Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Эрарту! Тебе должно понравиться!

Автор: Гость