Переводите на русский все три текста ДАМ 15 БАЛЛОВ

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Каша Мы с удовольствием едим каши. Манную и овсяную каши часто едят маленькие дети на завтрак. Гречневую кашу ест, например, мой папа как отдельное блюдо или как гарнир с маслом. Ммм... вкусно... Каша с молоком - мое любимое блюдо. Алина Морозова, 6 класс, Калуга Хлеб Мы с охотно едим хлеб. Хлеб - это жизнь! Он всегда стоит на столе. В России есть много сортов хлеба: белый хлеб из пшеничной муки и черный хлеб из ржаной. Ржаной хлеб - традиционный русский хлеб с особым ароматом и вкусом. Не забудьте попробовать в России черный хлеб! Аслан Муссаев, 7 класс, Махачкала Блины История блинов совершенно точно такая же старая, как и история хлеба. Раньше блины не были обычным кушаньем. Женщины делали их в особом месте, сопровождая особыми ритуалами.