Выполнить синтаксический разбор предложения: Теперь уже можно было впустить оленей в загон.
Русский язык
Выполнить синтаксический разбор предложения: Теперь уже можно было впустить оленей в загон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теперь уже можно было впустить оленей в загон. _,_,_._. ____________________ _ _ _ _ _ ._._._._ ____________________ Повеств., невоскл., простое, односост., распр.
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