Сколько процентов от числа 200 составляет число 125? РЕШЕНИЕ:По предыдущему правилу 125 разделим на 200 и результат умножим на 100: 125/200×100%=62 1/2% ОТВЕТ:62 1/2%
Математика
Сколько процентов от числа 200 составляет число 125? РЕШЕНИЕ:По предыдущему правилу 125 разделим на 200 и результат умножим на 100: 125/200×100%=62 1/2% ОТВЕТ:62 1/2%
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Ответ: 62,5% (125:200=62,5)
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