Сколько процентов от числа 200 составляет число 125? РЕШЕНИЕ:По предыдущему правилу 125 разделим на 200 и результат умножим на 100: 125/200×100%=62 1/2% ОТВЕТ:62 1/2%

Математика

Сколько процентов от числа 200 составляет число 125? РЕШЕНИЕ:По предыдущему правилу 125 разделим на 200 и результат умножим на 100: 125/200×100%=62 1/2% ОТВЕТ:62 1/2%

Автор: Гость