Даю 20 баллов подберите к словам однокоренные образованные разными способами запишите получившееся слова Слеза Курс Школа Утро

Русский язык
Даю 20 баллов подберите к словам однокоренные образованные разными способами запишите получившееся слова Слеза Курс Школа Утро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слезный, прослезиться, слезотечение; однокурсник, курсовая; школьник, школьная, дошкольный, авиашкола; поутру, утренний, утренник
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