Выполните деление и укажите , в каких заданиях делимое нацело разделилось на дели??ель : 1) 4580:10; 2) 2790:90; 3) 47:5; 4) 123 : 7 ; 5) 249 :2 ; 6) 3624:12; 7) 504 : 56; 8)2704 : 26; 9)99998:11;
Математика
Выполните деление и укажите , в каких заданиях делимое нацело разделилось на дели??ель : 1) 4580:10; 2) 2790:90; 3) 47:5; 4) 123 : 7 ; 5) 249 :2 ; 6) 3624:12; 7) 504 : 56; 8)2704 : 26; 9)99998:11;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4580:10 = 458;2) 2790:90=31; 3) 47:5= 9,4; 4) 123 : 7= 17,57 ; 5) 249 :2= 124,5 ; 6) 3624:12=302; 7) 504 : 56=9; 8)2704 : 26=104; 9)99998:11=9090,72 Ответ: деление без остатка - №№ 1,2,6,7и 8
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