Выполните деление и укажите , в каких заданиях делимое нацело разделилось на дели??ель : 1) 4580:10; 2) 2790:90; 3) 47:5; 4) 123 : 7 ; 5) 249 :2 ; 6) 3624:12; 7) 504 : 56; 8)2704 : 26; 9)99998:11;

Математика

Выполните деление и укажите , в каких заданиях делимое нацело разделилось на дели??ель : 1) 4580:10; 2) 2790:90; 3) 47:5; 4) 123 : 7 ; 5) 249 :2 ; 6) 3624:12; 7) 504 : 56; 8)2704 : 26; 9)99998:11;

Автор: Гость