Серед поданих термінів виберіть зайвий і пояснити свій вибір: Артерії,вени,серце,ніздрі,клапан,гемолімфа. Стебло,листок,корінь,пагін,квітка
Биология
Серед поданих термінів виберіть зайвий і пояснити свій вибір: Артерії,вени,серце,ніздрі,клапан,гемолімфа. Стебло,листок,корінь,пагін,квітка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) зайве слово ніздрі , тому що , вони входять до нюхової системи , а все інше до кровоносної. 2) мабуть квітка , тому що , все інше дає їй живлення
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