Помогитееее срочно ♥
Английский язык
Помогитееее срочно ♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Carefuler quiter the effecients as worse the biggest beautifuler the oldest hard faster slower better expensiver as good moderner rude - longer
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Поезд длинной l=240м двигаясь равномерно проезжает мост за время t1=2,0 мин какова ско??ость движения поезда если длина моста s=360 метров
Английский язык
Написати діеслова в правельному стовпці .Додати закінчення - ( e ),s (s),(z),(iz) buy,brush,clean,come,dance,get,go,help,like,make,meet,need,paint,...
Геометрия
ПППППППППППОООООООООООООММММММММММОООООООООООГГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика