Решить номер 178 срочно

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Пусть первое натуральное число N,тогда второе нат.число будет N+1.т.к известно,что их сумма равна 303,сост. уравнение: N+(N+1)=303 2N+1=303 2N=303-1 2N=302 N=302:2 N=151--первое число. N+1=151+1=152--второе число. ответ:151 ,152. 2) пусть первое число N=2х(где х-нат. число),тогда второе число (N+2)=2х+2,а третье (N+4)=2х+4,сост. уравн. запишем их сумму: N+(N+2)+(N+4)=306 2х+2х+2+2х+4=306 6х+6=306 6х=306-6 6х=300 х=300:6 х=50,теперь найдём эти числа. 1.N=2х=2*50=100--первое нат. число. 2.N+2=100+2=102--второе нат. число. 3.N+4=100+4=104-третье нат. число. проверка:100+102+104=306. ответ:100,102,104.