Помогите пожалуйста сделать номер 4,кому не сложно))
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Помогите пожалуйста сделать номер 4,кому не сложно))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Does he sleeping? Did you got along with him? Does she teaching her parrot to speak? Does tim trying to play the guitar? Вроде так.
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