Найдите объём воды, имеющий температуру t=20 С, при кристаллизации которой выделяется такое же кол-во теплоты, что при полном сгорании бензина массой m=1,0 кг.

Геометрия

Найдите объём воды, имеющий температуру t=20 С, при кристаллизации которой выделяется такое же кол-во теплоты, что при полном сгорании бензина массой m=1,0 кг.

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