Найдите объём воды, имеющий температуру t=20 С, при кристаллизации которой выделяется такое же кол-во теплоты, что при полном сгорании бензина массой m=1,0 кг.
Геометрия
Найдите объём воды, имеющий температуру t=20 С, при кристаллизации которой выделяется такое же кол-во теплоты, что при полном сгорании бензина массой m=1,0 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано 1 -вода 2-керосин Т1 = 20 С Т2 =100 С V2 = 0.5 л = 0.5*10^-3 м3 p1 =1000 кг/м3 p2 =800 кг/м3 с1 =4200 Дж/кг*С q2 =4.6*10^7 Дж/кг найти V1 - ? решение потерь тепла нет по условию Q =q2m2 = q2*V2*p2 Q =c1m1(T2-T1)=c1V1p1(T2-T1) q2*V2*p2 =c1V1p1(T2-T1) V1 = q2*V2*p2 / ( c1p1(T2-T1) ) = =(4.6*10^7*0.5*10^-3*800) / (4200*1000*(100-20))= 0.0548 м3 =54.8 л ОТВЕТ 0.0548 м3 =54.8 л (возможно 55 л)
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