Можно ли было завершить ссору двух помещеков мирным путём?Какие шаги в этом напра??лении предпринимались Троекуровым?Что привело к крестьянскому бунту?
Литература
Можно ли было завершить ссору двух помещеков мирным путём?Какие шаги в этом напра??лении предпринимались Троекуровым?Что привело к крестьянскому бунту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас современный мальчики любят- танки и машинки на пульте. А девочки - кукл, хотя эта игрушка пришла к нам из далекого прошлого. Я решила отправиться на ярмарку игрушек. Что бы узнать из чего делают эти игрушки, действительно ли есть спрос на этот товар? Когда я пришла на новую ярмарку игрушек, то меня поразила пестрота. Столько много ярких и красивых игрушек!
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