Можно ли было завершить ссору двух помещеков мирным путём?Какие шаги в этом напра??лении предпринимались Троекуровым?Что привело к крестьянскому бунту?

Гость: Гость:

Сейчас современный мальчики любят- танки и машинки на пульте. А девочки - кукл, хотя эта игрушка пришла к нам из далекого прошлого. Я решила отправиться на ярмарку игрушек. Что бы узнать из чего делают эти игрушки, действительно ли есть спрос на этот товар? Когда я пришла на новую ярмарку игрушек, то меня поразила пестрота. Столько много ярких и красивых игрушек!