Помогите пожалуйста ответить вопрос В Тобольске Омске ,Томске,Ангарске быстрыми темпами развивается а)нефтехимия в)коксохимия с)основная химия
География
Помогите пожалуйста ответить вопрос В Тобольске Омске ,Томске,Ангарске быстрыми темпами развивается а)нефтехимия в)коксохимия с)основная химия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Омске,Томске,Ангарске быстрыми темпами развивается основная химия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помагите прочитай в слухопредели нужно ли писать какие-то буквы на месте пропусков заросли,трос_ника,хрус_нуллёд под ногой,вкус_ная творожная масса...
Физика
Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0
Математика
Отметьте га координатной прямой точки:1)A(-3) и B(3) Сколько единичных отрезков между ??очками A и B
Физика
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 метра в секунду .н?? какое расстоянием можно уехать за 1,5 ч?
Русский язык