Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0

Физика
Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль перемещения будет 0 
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