Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0
Физика
Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль перемещения будет 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отметьте га координатной прямой точки:1)A(-3) и B(3) Сколько единичных отрезков между ??очками A и B
Физика
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 метра в секунду .н?? какое расстоянием можно уехать за 1,5 ч?
Русский язык
Алгебра