Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0

Физика

Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0

Автор: Гость