Радиопередатчик в течение 15 минут передавал сообщение со скоростью 20 байт в секунду. Сколько символов содержало данное сообщение, если дополнительно известно, что для его записи использовался алфавит из 33 букв, запятой, точк...

Информатика

Радиопередатчик в течение 15 минут передавал сообщение со скоростью 20 байт в секунду. Сколько символов содержало данное сообщение, если дополнительно известно, что для его записи использовался алфавит из 33 букв, запятой, точки и пробела, а для представления каждого символа использовалось одно и тоже число бит?

Автор: Гость