Радиопередатчик в течение 15 минут передавал сообщение со скоростью 20 байт в секунду. Сколько символов содержало данное сообщение, если дополнительно известно, что для его записи использовался алфавит из 33 букв, запятой, точк...
Информатика
Радиопередатчик в течение 15 минут передавал сообщение со скоростью 20 байт в секунду. Сколько символов содержало данное сообщение, если дополнительно известно, что для его записи использовался алфавит из 33 букв, запятой, точки и пробела, а для представления каждого символа использовалось одно и тоже число бит?
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Гость:
Ближнее. почему так сложно. Как же я тебе сочувствую. в каком ты классе вообще??)))
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