По формуле пути S=vt найдите скорость, с которой поезд пршел 248км за 4 часа.
Математика
По формуле пути S=vt найдите скорость, с которой поезд пршел 248км за 4 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S/t=248/4= 62 км/ч
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