Одновременно один мяч брошен с башни высотой 10 м вертикально вверх со скоростью 20 м/c, другой мяч брошен с башни горизонтально с той же скоростью. Найти расстояние между ними спустя 1 сек после броска, сопротивление не учитыв...
Физика
Одновременно один мяч брошен с башни высотой 10 м вертикально вверх со скоростью 20 м/c, другой мяч брошен с башни горизонтально с той же скоростью. Найти расстояние между ними спустя 1 сек после броска, сопротивление не учитывается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало координат возьмем на земле у основания башни. Тогда через 1 с y₁=y₀+v₀t-gt^2/2=10+20*1-10*1/2=25 (м) x₁=0 Для второго тела y₂=y₀-gt^2/2=10-5=5 (м) x ₂=v₀t=20*1=20 (м) Тогда расстояние d=√[(x₂-x₁)^2+(y₂-y₁)^2]=√(400+400)=28,3 (м)
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