Одновременно один мяч брошен с башни высотой 10 м вертикально вверх со скоростью 20 м/c, другой мяч брошен с башни горизонтально с той же скоростью. Найти расстояние между ними спустя 1 сек после броска, сопротивление не учитыв...

Физика

Одновременно один мяч брошен с башни высотой 10 м вертикально вверх со скоростью 20 м/c, другой мяч брошен с башни горизонтально с той же скоростью. Найти расстояние между ними спустя 1 сек после броска, сопротивление не учитывается.

Автор: Гость